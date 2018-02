(G)ouwe Plaat: Voedsel en Osse stillevens

SP deelt gratis friet uit in Piekenhoef

24 februari BERGHEM - Een ontmoetingsplek in De Piekenhoef, de grootste nieuwbouwwijk van Oss, in Berghem; dat is een van de speerpunten van de verkiezingscampagne van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dus kwam de partij zaterdagmiddag met een frietkar en een hoop SP-vlaggen naar de wijk. De friet was gratis, maar er zat wel een praatje aan vast.