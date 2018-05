Gé Wagemakers stopt per direct als wethouder Oss, ook geen VVD-lid meer

Wagemakers nu ook klaar met landelijke VVD én 'dorpse politiek Oss'

18 mei OSS - Met de Osse VVD was Gé Wagemakers al klaar, nu moet ook het landelijke bestuur het ontgelden. ,,Een liberale partij die totaal de weg kwijt is", schrijft hij in zijn blog. ,,Zwanger van de macht. En zwangerschap is altijd tijdelijk en dus eindig."