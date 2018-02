Gebakken sponzen gevonden in Berghem

Herpen wil blijven ontmoeten in 't Slotje

31 januari HERPEN - 'Wat is wijs voor ons Slotje?' was de kernvraag waar bijna zeventig, veelal wat oudere inwoners van Herpen, zich dinsdagavond in dorpshuis 't Slotje over bogen. In het kader van de voorzieningenkaart Herpen werd tijdens de reguliere vergadering van de dorpsraad een start gemaakt met het uitwerken van het ontmoeten in Herpen.