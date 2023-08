Gedumpte rotzooi aan dichtgetimmerde Barendszstraat in Oss vliegt in brand

Uitgezworven Astrid is fulltime kunstena­res in Schotland: ‘Schotten en Britten bezitten graag originele kunst’

EDINBURGH - Huisartsdochter Astrid Trügg groeide op in Nistelrode. Ze deed de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten en vertrok met partner Paul in 2003 naar het Schotse Edinburgh. In een buurstadje is ze nu fulltime kunstenares.