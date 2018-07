Geen blauwalg in Geffense Plas; maar wie zet die borden er dan neer?

,,Vooralsnog is er geen blauwalg in de Geffense Plas gevonden. Niet aan de badzijde en ook niet aan de natuurkant", stelt een woordvoerder van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Deze dienst is belast met inspectie van het zwemwater in recreatieplassen. ,,Waarschijnlijk heeft de gemeente de borden geplaatst. Waarom is ons onbekend. We nemen vandaag voor de zekerheid nog eens monsters van het water. Maar zoals gezegd: vooralsnog is het water veilig om in te zwemmen."