Geen rondvliegende kogels of autoreparaties meer in het Osse politiebureau

RaadhuislaanOSS - Vroeger was heus niet alles beter. Maar het politiebureau aan de Raadhuislaan wél. Het was een zelfvoorzienend bureau, met een schietbaan in de kelder om te oefenen, een benzinepomp op de binnenplaats waar de wagens konden tanken, en een kantine waar gekookt werd.