Geen sportkleding maar horeca in gerenoveerd hoekpand Peperstraat

VIDEO Groot onderzoek bij kamp in Oss waar Peter Netten is doodgescho­ten: twee woonwagens ontruimd, bewoners wegge­stuurd

7 november OSS - Bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss waar Peter Netten in juni werd doodgeschoten, is woensdagochtend een groot onderzoek van start gegaan. Aanleiding is ‘nieuwe, belangrijke informatie’ die bij de politie is binnengekomen, meldt de politie.