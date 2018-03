Geen stembureau in zorgcentrum Herpen na uitbraak Norovirus

Ongezien talent uit de stad Oss krijgt plekje op het podium

11:11 OSS - Ervoor zorgen dat het theater weer midden in de maatschappij staat. Dat is kort door de bocht de taak van nieuwe theaterprogrammeur Lobke van der Sanden. Namens theater De Lievekamp in Oss runt zij het project 'Theater van de Stad'.