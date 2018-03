Geffen geeft de oranje kliko niet zomaar op

GEFFEN - Vanaf september zouden de afvalcontainers voor plastic, metaal en drankkartons (pmd) uit Geffen kunnen gaan verdwijnen, maar dat is tegen het zere been van de dorpsraad.

"Ik heb begrepen dat ik wat uit te leggen heb", zo opent wethouder Johan van der Schoot (CDA) zijn betoog aan de dorpsraad in Geffen. Daar is consternatie ontstaan door het voornemen van het Osse college om de zogenoemde oranje kliko op te heffen. "In 2020 hoort de gemeente op 100 kilo restafval per inwoner te zitten. Dat is een verplichting vanuit het rijk, daar zit niks vrijblijvends aan." Oss gaat echter een stap verder, en wil daar nog eens acht kilo onder zitten. De oranje kliko is volgens de Geffense dorpsraad juist een alom gewaardeerd en hygiënisch middel om scheiding te stimuleren. Bovendien produceert Geffen relatief veel minder afval dan Oss. Waarom moet deze dan toch weg?

Probleem

"In de container zit 30% restafval", luidt van der Schoot zijn antwoord, een probleem dat met de transparante afvalzakken elders niet voorkomt. Hij laat een foto van een partij restafval in een oranje kliko zien, en één van VDG-kandidaat Mark van der Doelen die uit zo'n kliko tevoorschijn komt: "Kijk, dat hoort er allemaal niet in." Om dat laatste kan men wel om lachen, maar dat PMD-vrachten waarin restafval blijkt te zitten in hun geheel bij het restafval verwerkt moeten worden, blijkt een serieus probleem: "Met deze percentages vervuiling heeft scheiding aan de voorkant geen zin."