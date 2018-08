Geffense HAS-student teelt twee hectare sojabonen als schoolproject

Verminkt paard wil naar buiten maar mag dat niet

9:03 OSS - Het gaat wat beter met Femke, het paard dat in mei gruwelijk werd mishandeld in een wei in Oss. Het gat in haar rechterbeen is dicht. Dat geldt niet voor de diepe snijwond in haar linkerbeen. ,,Volgens de dierenarts wordt ze nooit meer dan een weidepaard."