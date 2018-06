Gehaktballen met spijkers en gebakken sponzen verspreid op hondenterrein in Oss: 'Achterlijke actie'

UPDATE GroenLinks Oss roept SP en VDG op om verslagen te openbaren

10:39 OSS - GroenLinks in Oss roept SP en VDG in een open brief op om de gespreksverslagen van hun mislukte onderhandelingen te openbaren. De partij vindt dat de twee grootste partijen in de gemeenteraad een morele verplichting hebben aan de kiezers om duidelijk te maken waarom ze niet tot een coalitie zijn gekomen.