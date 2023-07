Geitenhouder waar Q-koorts uitbrak voelt zich na 16 jaar nog de paria van het dorp: ‘We komen nooit van stempel af’

DEN BOSCH/HERPEN - Nagewezen in het dorp, fietsers die hun neus dichtknijpen als ze het bedrijf passeren en een zoon die zijn achternaam niet langer wil dragen. Sociale uitsluiting is het lot van Arjan van de Ven, sinds zijn geitenhouderij in Herpen als bron van Q-koorts werd aangewezen.