Gekantelde vrachtwagen op A50 richting Oss; alle rijstroken weer open

SP knokt voor kansen, VDG wacht af in Oss

17 april OSS - Verkiezingswinnaar SP voelt de hete adem van nummer twee VDG in haar nek en doet er alles aan om niet weer 4 jaar buitenspel te staan in de gemeente Oss. SP-leider Jan Zoll zit dinsdag onder meer om tafel met de VVD, om te horen of er met die partij wél een samenwerking mogelijk is.