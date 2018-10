'Gekkenhuis' in bibliotheek Oss voor Nijmeegse YouTube-ster Teun Peters

Twintiger Teun Peters is een vriend van YouTuber Dylan Haegens en heeft samen met hem ‘De Film van DylanHaegens’ geproduceerd, een hit in de bioscopen. Op YouTube hebben Haegens en Peters met hun komische filmpjes zo'n anderhalf miljoen vaste volgers. Met name onder kinderen zijn ze razend populair. Ze horen tot de best bekeken YouTubers van het land.

Raden

Peters vraagt het jonge publiek of ze vaker tv kijken of vaker YouTube. Het antwoord laat zich raden. Bij het tweede antwoord gaan de vingers massaal de lucht in. Massaal staan kinderen in de rij om een felbegeerde handtekening van hem te krijgen. En uiteraard willen ze ook met hem op de foto. Een grote ster is hij niet, want hij is 'maar' 1.69 meter.