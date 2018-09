Gele onderzeeër duikt op bij molen in Geffen

Fans van rolstoelta­fel­ten­nis­ser Gerald van Grunsven brengen zijn droom dichterbij

13 september HERPEN - Het is de grote droom van rolstoeltafeltennisser Gerald van Grunsven (53) uit Herpen om in april 2020 in Tokyo voor het Nederlands team uit te komen op de Paralympics. Zijn fanclubstichting hield deze donderdagavond een bedankavond in dorpshuis 't Slotje in Herpen. Daar maakte sportwethouder Kees van Geffen het tot nu met crowdfunding vergaarde bedrag bekend: 13.185,00 euro.