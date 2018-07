Gelijk en tevree op de Wildse Kermis

Horecabaas Groene Engel in Oss stapt ontevreden op, bestuur zoekt opvolger

30 juni OSS - Martijn van der Pas zwaait al na een half jaar af bij cultuurpodium de Groene Engel. De horecabaas is ontevreden over hoe het gaat in de zaak die in januari dankzij 133.600 euro van de gemeente soepel moest starten. Wethouder Frank den Brok was nog niet op de hoogte van het vroege en onverwachte vertrek van bedrijfsleider Van der Pas. De Osse bestuurder reageert verbaasd.