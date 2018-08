Geluidprofessor Loek van Laarhoven gevraagd als mediator in dossier Eikenboomgaard Oss

Kritisch volgde hij na zijn pensionering in 2011 het Eikenboomgaard-dossier. De uitgaansstraat, die Loek van Laarhoven (70) in zijn hoedanigheid als akoestisch adviseur bij het gemeentelijke ingenieursbureau als zijn broekzak kende, werd een litanie zonder einde. Met toestanden rond bozige burgers, pushende horeca-ondernemers, rancuneus uitgaanspubliek en een weinig doortastende, lokale overheid. ,,Nee, dat proces had anders gekund", is het understatement van Van Laarhoven anno 2018 vanaf de zijlijn in zijn rustige woonplaats Maren-Kessel.

De 'geluidprofessor', die zijn eigen index als beoordelingssysteem voor geluidbeleving introduceerde, deze liet patenteren maar uiteindelijk niet kon toepassen in het Osse centrum, is inmiddels gevraagd om als mediator op te treden. ,,Ik wil zo snel mogelijk óók met burgemeester Wobine Buijs rond de tafel. Ze komt in het hele verhaal helemaal nergens voor en was totaal onzichtbaar voor de klagende bewoners. Was de Eikenboomgaard tot dusverre een kwestie van akoestiek en geluidoverlast en dus een zaak voor wethouder Van Kessel; ondertussen is in mijn ogen ook de openbare orde in het geding en die hoort bij de burgemeester thuis. Met een hete zomer, veel bier en wat kwade bedoelingen van derden kan de gemeente Oss met de gevolgen hiervan alle journaals halen. Hier dreigt wat je noemt de mestkar."

Verharding

Quote Het is triest dat er rechters aan te pas moesten en moeten komen en dat dit gedoe al jaren bakken met geld kost Loek van Laarhoven Hoofdschuddend blikt Van Laarhoven terug op de voorbije maanden. ,,Er was een verharding gaande tussen gemeente en horeca versus bewoners, die in dit stadium écht niet meer terugtrekken. Tja, en dan ook nog die petitie op Facebook: zoiets is olie op het vuur, werkt stigmatiserend of je dat nu wilt of niet. Heel vreemd ook dat de wethouder bij het overhandigen daarvan lachend op de foto gaat: hij is wét-houder, geeft echter een signaal af dat hij voor de ondertekenaars kermisfeesten probeert te regelen die door een rechter verboden zijn. De gemeente begeeft zich hiermee op glad ijs."

,,Het is überhaupt triest dat er rechters aan te pas moesten en moeten komen en dat dit gedoe al jaren bakken met geld kost. De normstelling voor geluid is te absurd hoog. Ook bij de komende spoedzitting gaat de voorzieningenrechter korte metten maken met de vergunning voor de Osse kermisfeesten, zo is mijn stellige verwachting. Geloof me, de Eikenboomgaard kan tijdens de kermis zomaar een terrasjesstraat worden. Als na 10 augustus de kruitdampen zijn opgetrokken, wil ik als bemiddelaar graag met de burgemeester op visite bij het gezin dat acht huishoudens in de straat vertegenwoordigt. Kijken wat er voor de toekomst en misschien zelfs die paar resterende dagen nog te redden valt."

Van Laarhoven zucht: ,,Het is spijtig te moeten constateren dat de gemeente, na mijn pensionering in 2011, mijn systeem van hinderbeleving met wereldwijde waardering niet heeft durven invoeren. Bang als gemeente en horeca waren dat bewoners deze methodiek zouden aangrijpen om het gehele proces te manipuleren."

Zeurpieten

,,Deze bewoners die emotioneel nogal wat op hun bordje kregen, werden door de buitenwereld afgeschilderd als zeurpieten. De gemeente had meer betrokkenheid moeten tonen. Het frappante van de zaak is dat de toenmalige wethouder Hendrik Hoeksema, die mijn project innig omarmde, een fonds beschikbaar stelde voor het laten draaien van mijn index in de Osse binnenstad. Daar is, na zijn en mijn vertrek, nooit meer iets mee gedaan. Gekozen werd voor een tactiek van pappen en nathouden."

,,Nog een hiaat in het beleid rond de hele Eikenboomgaardkwestie: de gemeente heeft nooit gezorgd voor enige vorm van compensatie. Dan moet je nu niet komen aanzetten met een vakantievoucher. Een hoop ergernis had echt voorkomen kunnen worden", bezweert Loek van Laarhoven.

Evenementenbeleid

,,De Eikenboomgaard heeft zich sinds 2012 qua horeca trouwens al ontwikkeld tot een rustige toegangsstraat naar het centrum waar je gezellig voor 15 euro kunt eten. De festivalisering deed haar werk. Er resten nu per jaar alleen nog maar Muziekboulevard en kermisfeesten, die door die gerechtelijke uitspraken akoestisch in de knel komen en hun aantrekkelijkheid verliezen. De verplaatsing van activiteiten is al gaande. Maar ook voor andere locaties zal de gemeente haar huidige evenementenbeleid moeten aanpassen, omdat de menselijke gevoeligheid voor de wet nu eenmaal overal dezelfde is. Vorig jaar heb ik tijdens de kermisfeesten in de Peperstraat ook al 85 decibel gemeten. Dit opgepimpte straatje kan zomaar een nieuwe Eikenboomgaard worden."