In het verleden heeft de gemeente alleen een eenmalige bijdrage verstrekt aan Hart voor Oss om een beter dekkend netwerk van AED’s in de stad te krijgen. Maar het is geen wettelijke taak voor de gemeente om zulke initiatieven structureel te ondersteunen. Het college van B en W heeft nu besloten hier geen geld voor uit te trekken. ,,Wel wil het kijken of door samenwerking tussen de verschillende AED-werkgroepen in de gemeente de situatie verder verstevigd kan worden", aldus een woordvoerder van de gemeente. De gemeenteraad heeft er op 8 november, tijdens de begrotingsbehandeling, het laatste woord over.