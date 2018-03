Gemeentebestuur Oss overweegt reddingsplan De Kapel, restaurant heeft z'n deuren weer geopend

Niet alleen Oss, ook Helmond wordt geteisterd door autobranden: 'Ooggetuige zag iemand wegrennen'

0:48 HELMOND – In Helmond is woensdag rond middernacht een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde rond kwart voor twaalf op de Kortenaerstraat. Het gaat om de zoveelste autobrand in de stad in slechts een paar weken tijd. Ook in Oss is het de laatste tijd goed raak qua branden.