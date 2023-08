Gemeenten mogen toch steun van Gelderland verwachten bij Maasveren: ‘Schrappen pont voorbarig’

Ervaren handenbin­der Giovanni Korte kiest bij TOP Oss voor zekerheid

Afgelopen week baarde TOP Oss enigszins opzien door Giovanni Korte in te lijven, die met circa 280 duels in zowel de Ere- als Eerste Divisie gepokt en gemazeld is op de Nederlandse velden. Vrijdag maakte de rechtsbuiten in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Roda JC direct zijn debuut.