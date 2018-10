Gemeenteraad Oss slaat terug richting provincie: ‘lokale democratie wordt buitenspel gezet bij mestfabriek’

In de brief, die door alle fracties is ondertekend, stellen de partijen dat het unaniem aangenomen bestemmingsplan zorgvuldig is voorbereid. Bovendien kan het rekenen op brede steun onder de inwoners. Dat de provincie het besluit nu ongedaan maakt, zet kwaad bloed in Oss. De raad is uitermate teleurgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten het besluit nu buiten werking stelt.