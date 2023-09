Els was 30 jaar het gezicht van de bieb in Ravenstein: ‘En nu? Ik begin snel in dat boek van 1269 bladzijden’

RAVENSTEIN - Er werd weleens in boeken gekrast en was weleens een hond die een boek verslond. Maar het allermeest zal Els van Vliet zich de warme contacten met de bezoekers van ‘haar’ bieb in Ravenstein herinneren. Vrijdag nam ze na dertig jaar afscheid.