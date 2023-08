Meepraten over natuurge­bied de Maashorst mag, meebeslis­sen nadrukke­lijk niet

UDEN - Iedereen die wil meedenken en -praten over de Maashorst is van harte welkom maar inwoners en organisaties gaan niet meebeslissen over het natuurgebied. Dat is de essentie van de nieuwe manier waarop de burgerparticipatie rond het natuurgebied wordt opgezet.