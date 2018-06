Geslaagden Hooghuis maken zélf bekend of ze #geslaagd zijn met selfie

Helmonder vrijgespro­ken van stalking Osse 'droomvrouw'

11 juni OSS/ HELMOND - Een 28-jarige man uit Helmond, die een vrouw uit Oss in november 2017 bestookte met honderden tekstberichtjes, is niet schuldig bevonden aan 'stalking'. Dat bepaalde politierechter J. Wielders maandag bij de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie had de man een werkstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijke celstraf willen opleggen.