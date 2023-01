Gespot! Tweedehandswinkel in de Houtstraat opent binnenkort

Ingehuurde schapen proeven alvast van nieuw landschaps­park in Heesch

HEESCH – De eerste schapen van HeeSchaop hebben hun werk gedaan in Heesch West. Het is voor Gert van Oort en Antonet van Dongen een kleine stap in de richting van het landschapspark Heesch West dat ze graag willen ontwikkelen en beheren.

