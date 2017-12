Gewapende overval op Osse zonnestudio

Klimboerderij keert niet terug in wijkpark Oss

14:50 OSS - Er komt geen nieuw speeltoestel om de verrotte klimboerderij te vervangen in wijkpark de Strepen in Oss. In plaats daarvan zet de gemeente Oss een roestvrijstalen variant van de ijzertijdboerderij neer in de vijver van het park.