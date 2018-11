Glazen deur spat uit elkaar in trein tussen Den Bosch en Oss: ‘Mensen kunnen zo ernstig gewond raken’

OSS/DEN BOSCH - Boos zijn ze. Op de NS. Senna Rikken (18) en haar zus Joyce (20) uit Oss beleefden vorige week de schrik van hun leven in de trein van Den Bosch naar Oss. Een glazen deur spatte vlak voor hun neus uit elkaar. Ze kregen ‘een regen van glasstukken’ over zich heen, met snijwonden en kapotte kleding als gevolg.

Toch deed een conducteur niets. Ook in de week die volgde, gaf niemand van de NS gehoor. De telefoon werd zonder pardon opgehangen. En dus postte Senna haar verhaal vrijdag op Facebook. Na een gezellige avond in Den Bosch pakten de zussen die donderdag 25 oktober om 20.24 uur de trein terug naar Oss. ,,Op het moment dat de trein vertrok, liepen we richting een glazen deur. Uit het niets spatte deze volledig in stukken uit elkaar, waarbij we een regen van glasstukken over ons heen kregen.”

De zus van Senna kwam er het slechtste vanaf. ,,Zij liep diverse snijwonden op in haar handen, haar capuchon en haren zaten vol met glas en onze kleding was beschadigd. Ook de tas van mijn zus zat vol met glas”, vertelt ze. ,,Onze kleding zit nu vol gaten. Die doen we niet meer aan.” Toch is dat niet wat de zussen zo boos maakt.

Geen reactie

Behulpzame mensen in de trein - het treinstel 7618 - belden direct de NS, maar er kwam niemand om Joyce en Senna te helpen. ,,Toen we in Oss aankwamen, stapten we de trein uit en liep ik naar de conducteur om te vertellen wat er gebeurd was. Deze meneer reageerde nauwelijks op mijn verhaal. Hij zei dat hij het straks wel zou opruimen, floot en liet de trein vertrekken.”

Ook in de rest van de week gaf de NS geen gehoor, terwijl de zussen toch echt even wilden spreken over de schrik en de schade. ,,Ik heb meteen contact opgenomen met de NS en kreeg gelukkig een hele lieve vrouw aan de telefoon, die ons helaas niet direct kon helpen omdat ze op de helpdesk zat voor verloren goederen. Ze vond met name de reactie van de conducteur niet kunnen en raadde ons aan een klacht in te dienen.” Dat deden ze. Het antwoord dat binnen vijf werkdagen zou volgen, kwam niet.

,,Dus zes werkdagen later bel ik de NS op omdat ik nog helemaal niets had gehoord. Na lang in de wacht te hebben gestaan, kreeg ik iemand aan de lijn. En raad eens: na twee minuten hing ze gewoon de telefoon op.” Even wachtte ze nog. ,,Zoiets kan gebeuren om technische redenen. Maar ze hadden mijn nummer en niemand belde terug. Dan maar via Facebook, dacht ik. Ik was dat eerst echt niet van plan, maar dit maakt me echt kwaad.” Het bericht werd binnen een dag tientallen keren gedeeld.

Ernstig incident

,,Dit is een ernstig incident in de trein, waarbij bij herhaling mensen ernstig gewond kunnen raken”, vindt Senna. ,,En geen enkele blijk van medeleven of een serieuze reactie op onze klacht. Wij hebben netjes afgewacht en de NS de kans te geven om te reageren, maar zonder resultaat.”

In een reactie op dit artikel toont een woordvoerder van de NS zich begripvol. ,,We snappen dat iemand die zo enorm geschrokken is, gehoord wil worden. Daarvoor moet tijd en ruimte zijn en dat is in dit geval achtergebleven. We gaan ernaar kijken hoe dat in het vervolg beter kan.” De late reactie had te maken met het feit dat Joyce in alle consternatie haar tas was vergeten. Daardoor kwamen de dames in eerste instantie in contact met de gevonden voorwerpen-afdeling, die alleen maar kon helpen met een internetformulier. ,,Meer tijd en ruimte was fair geweest. Niet alleen vanwege de schade, maar ook vanwege de schrik.” Inmiddels is er contact gelegd.