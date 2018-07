Goedkoper parkeertarief trekt meer auto's naar centrum Oss

OSS - Sinds het dagtarief voor parkeren in het centrum van Oss is verlaagd van 4 naar 2,50 euro komen er meer mensen met de auto naar de stad. Dat blijkt uit een peiling onder leden van een burgerpanel van de gemeente Oss.

Voor de tariefsverlaging in november ging 70 procent van de panelleden met de auto naar de stad. Na de verlaging steeg dit percentage naar 76 procent. Met name het aantal mensen dat 'af en toe' de auto neemt bij een bezoek aan het Osse centrum steeg significant: van 21 naar 31 procent.

De verlaging van het dagtarief voor parkeerders in het Osse centrum is een proef die op 1 december 2017 werd gestart. Doel was om meer bezoekers naar de stad te trekken en deze ook langer te laten verblijven. Door eenmalig 2,50 euro te betalen hoeven bezoekers zich geen zorgen meer te maken over boetes van parkeerwachten.

Korte parkeerbehoefte

Uit het onderzoek onder de panelleden -372 mensen vulden de enquête in- komt niet duidelijk naar voren of deze doelen zijn gehaald. Bij de nulmeting voorafgaand aan de proef gaf de helft van de panelleden nog aan dat ze verwachten dat ze langer in de stad zouden verblijven als het lage dagtarief zou worden ingevoerd. Bij de tweede meting geeft maar een derde van hen aan dat ze dit ook daadwerkelijk doen. In de open antwoorden wordt aangegeven dat Oss niet echt een binnenstad heeft waar je een hele dag rondhangt; de parkeerbehoefte is relatief kort.