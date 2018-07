Golfbad Oss schiet door topzomer bijna in de min

Het grootste overdekte bad van Noordoost-Brabant rekent dit jaar op 225.000 betalende bezoekers. Op de route naar dat totaal was in het eerste kwartaal een voorsprong ontstaan van bijna 2.000 mensen. ,,Maar die hebben we in de afgelopen weken weer ingeleverd'', zegt Jongsma. ,,We zitten nog nét op begrotingsniveau maar dreigen daar nu onder te schieten.''