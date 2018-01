Groene Engel in Oss viert feest: overname van horeca is rond

OSS - De kogel is door de kerk in cultuurpodium de Groene Engel in Oss. Na ruim een jaar onderhandelen heeft de cultuurstichting de horeca overgenomen van Solo & Duo.

De overdracht is dinsdag aan het eind van de middag officieel beklonken bij de notaris. Medewerkers en vrijwilligers van de Groene Engel proosten een paar uur later op de overname, die een einde maakt aan een al jaren slepende affaire in hét cultuurpodium van Oss.

Voor directeur Oscar Jansen en stichtingsvoorzitter Peter van der Kraan breekt een nieuwe tijd aan. De tijd van onderhandelen en ruziën is voorbij. 'Eindelijk' kunnen zij bouwen aan een nieuwe Engel, waarin horeca en cultuur elkaar niet tegenwerken maar versterken. ,,Daar drinken we vanavond ons eerste biertje op", zegt Jansen.

Door de overdacht is de omzet van die vanavond gedronken pils en andere drank al voor de cultuurclub. Die brengt de horeca onder in een aparte BV, om te voorkomen dat de gesubsidieerde Groene Engel oneerlijke concurrentie vormt voor andere horecazaken in de stad. Martijn van der Pas, oud-eigenaar van Café Tijn, gaat aan de slag als bedrijfsleider.

Schuldeisers

Cultuurstichting de Groene Engel en horecabedrijf Solo & Duo bereikten in december al overeenstemming over de verkoop. Het duurde echter nog een tijd tot de overdracht, doordat Solo & Duo eruit moest zien te komen met zijn schuldeisers: de Belastingdienst, bierbrouwerij Grolsch en de gemeente. Wethouder Frank den Brok legt woensdag uit wat de gemeente heeft gedaan met de huurschuld van Solo & Duo, die volgens de laatste berichten opliep tot ruim 124.000 euro.

Het is onduidelijk wat de Groene Engel betaalde voor de overname van de horeca. Wel is bekend dat de cultuurstichting in totaal 210.000 euro nodig had voor de aankoop, het overnemen van de voorraad, de eerste bestelling, de aanloopkosten en investeringen in het gebouw.

Investeren

Door een crowdfundingsactie kwam al 155.000 euro binnen, ook leent de Engel 85.000 euro bij de Rabobank en 5.000 euro bij de Brabantse Cultuurlening. Met het overschot kan de Groene Engel extra investeren, bijvoorbeeld in de vloer van de brasserie, die is beschadigd. Het is de bedoeling dat het restaurantgedeelte weer opengaat, maar dan voornamelijk voor lunches en feesten. Als verlengstuk van het café.