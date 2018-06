GroenLinks Oss roept SP en VDG op om verslagen te openbaren

UPDATEOSS - GroenLinks in Oss roept SP en VDG in een open brief op om de gespreksverslagen van hun mislukte onderhandelingen te openbaren. De partij vindt dat de twee grootste partijen in de gemeenteraad een morele verplichting hebben aan de kiezers om duidelijk te maken waarom ze niet tot een coalitie zijn gekomen.

,,Tijdens de raadsvergadering van 14 mei is op een vraag van GroenLinks toegezegd dat deze alsnog zo snel mogelijk openbaar zouden worden en in elk geval voor de nieuwe coalitie aantreedt", schrijft GroenLinks in de brief. De partij wijst erop dat VDG, VVD, CDA en Beter Oss naar verwachting vrijdag met het eindresultaat van hun onderhandelingen naar buiten treden.

SP en VDG onderhandelden na de verkiezingen in maart vijf weken over de formatie van een coalitie. Daarna gooide de SP de handdoek in de ring. Volgens de socialisten heeft VDG van meet af aan geen trek gehad in een coalitie met de grootste partij in de Osse gemeenteraad.