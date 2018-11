Groot onderzoek bij kamp in Oss waar Peter Netten is doodgeschoten: twee woonwagens ontruimd, bewoners weggestuurd

Het woonwagenkamp is voor de rest van de dag compleet afgesloten. Voor de bewoners van de woonwagens wordt een tijdelijk onderkomen gezorgd, verzekert een woordvoerder. Op de details van het onderzoek gaat zij verder niet in.

Volgens verslaggever Peter van Erp is er ‘ontzettend veel politie op de been’. Er wordt aanvullend sporenonderzoek gedaan, met name in en om twee specifieke woonwagens.

Wie is Peter Netten?

Het slachtoffer van de schietpartij werd eerder dit jaar nog veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de handel in hennep. Of de moord ook iets met criminaliteit te maken heeft is onzeker. In het strafdossier staan verklaringen dat er na een feestje een ordinaire ruzie was ontstaan over vervoer naar huis.