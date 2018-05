'Grote zorgen' over crisis in VVD en gevolgen voor formatie, partijen vragen extra raadsvergadering aan in Oss

Automobi­lis­te komt via sloot terecht in bosjes na botsing op A59 in Geffen

9 mei GEFFEN - Op de A59 in Geffen is op woensdagmiddag omstreeks 13.20 uur een auto van de weg geraakt. Het slachtoffer zou op die snelweg in botsing zijn gekomen met een auto (met een aanhanger). Naar aanleiding van die aanrijding zou de automobiliste via een aangrenzende sloot in de bosjes terecht zijn gekomen.