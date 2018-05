Hartjes wijzen vanaf woensdag de weg in de Ruwaard

Oud-raads­lid Berghem Sjaak van den Heuvel overleden

14:47 BERGHEM - Sjaak van den Heuvel is dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was eind jaren tachtig raadslid in de toenmalige gemeente Berghem. Van den Heuvel sloot zich na de herindeling met Oss aan bij lokale partij VDG en was daar nog lid van.