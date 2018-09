HAS-studenten Den Bosch vallen in Oss met de neus in de boter

Maandag en dinsdag staan in het teken van kennismaking met de gemeente Oss. De leerlingen worden rondgeleid door het stadscentrum. Ze komen daar van alles te weten over Osse iconen als Jan Cunen en Titus Brandsma. De stoet ging maandag onder meer langs Museum Jan Cunen en het Titus Brandsmalyceum en het oude V & D pand. De meeste studenten kennen Oss helemaal niet. Maar voor student Bart Snoeks uit Uden is Oss geen onbeschreven blad. ,,Omdat ik heb familie heb in Oss." Ook Snoeks heeft met grote belangstelling de plannen gelezen over de windmolenplannen in de polder van Oss en Den Bosch. ,,Ik zag het al in de krant staan voordat we er op school over spraken." Wat hoopt hij de komende maanden in Oss te leren? ,,Ik doe zelf biologie, dus ik probeer vooral op dat vlak dingen te leren. Dat moet je vooral denken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de voedselvoorziening."