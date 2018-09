Heftige aanrijding nieuwjaarsnacht Oss: zaak aangehouden omdat verdachte er niet is

DEN BOSCH/OSS - De man die in de oudjaarsnacht met zijn bestelbus als een 'dolle door Oss reed' en daarbij een 28-jarige vrouw schepte, zou eigenlijk dinsdag zijn straf te horen krijgen, maar de zaak is door de rechtbank aangehouden. Reden: de verdachte was er niet bij

,,Hij voelde zich vanmorgen niet goed", zei zijn advocaat Lodewijk Rinsma. Justitie had daar grote twijfels bij en vroeg om aanhouding van de zaak. ,,Het gaat om zware delicthen, het is van belang dat de verdachte in het openbaar verantwoording aflegt", stelde officier van justitie Patrick van Hees. De rechtbank was het daarmee eens en kwam met een nieuwe datum: 7 december. De verdachte wordt dan verplicht om te komen.

De 39-jarige verdachte, afkomstig uit Driebergen-Rijsenburg, reed met oud op nieuw op de Berghemseweg een vrouw aan. De vrouw raakte zwaargewond, maar de chauffeur reed door.

Even later moest aan de Looveltlaan - ook in Oss - een man opzij springen voor de bestelbus waarin de verdachte reed.

Kinderporno

Justitie legt hem twee pogingen tot doodslag ten laste. Op zijn telefoon bleek bovendien ook nog kinderporno te staan. Op de eerste zitting in april bekende de man dat hij te hard had gereden en ook dat hij 'vier biertjes' had gedronken.

Justitie heeft inmiddels een reconstructie laten maken van de aanrijding op de Berghemseweg, waarbij het vooral gaat om de vraag hoe hard de man heeft gereden.

Advocaat Lodewijk Rinsma stelde dat aan de hand van getuigenverklaring niet kan worden bewezen dat de man met 'absurde snelheden' door Oss reed. ,,Het was een ongeluk, niet meer en niet minder".

Officier van justitie Patrick van Hees stelde in april dat de man als 'een dolle' en als 'een dwaas' door de stad had gereden.

De zaak gaat op 7 december weer verder.