Heksenjacht Oss is 'ernstig' en 'uniek', ook VDL veroordeelt medewerker na 'grap'

OSS/EINDHOVEN - De heksenjacht op Facebook-gebruikers die grappen maakten over het spoordrama in Oss is niet uniek, maar de enorme schaal waarop het gebeurt wel. ,,Dat zóveel mensen politieagentje spelen en zelf ook actie ondernemen, dat heb ik niet vaak gezien. Een ernstige zaak", zegt social media-expert Diederik Broekhuizen tegen het Brabants Dagblad .

Broekhuizen is oprichter van The Best Social Media en heeft zijn eigen socialmediabureau. Heksenjachten als deze zijn volgens hem van alle tijden. ,,Dat komt niet door social media, dat zit in de aard van de mens. Mensen vinden troost om op deze manier hun emoties te uiten na traumatische gebeurtenissen. Tegenwoordig gaat dat heel makkelijk via social media."

Genadeloze kracht

De heksenjacht na het drama in Oss toont volgens Broekhuizen de genadeloze kracht van Facebook en Twitter aan. ,,Iemand die iets heel doms en naars schrijft over een bepaald onderwerp kan ongewild in het middelpunt van de belangstelling staan. Die persoon kan dan heel Nederland over zich heen krijgen. Je ziet dat dat nu gebeurt."

Volgens Broekhuizen is het ergens goed dat deze 'grappenmakers' merken dat er 'consequenties zijn verbonden aan hun kwetsende opmerkingen'. ,,Maar er zijn grenzen", vult hij snel aan. En die grenzen worden volgens experts fors overschreden. Mediapsycholoog Jan van Dijk spreekt zelfs van 'middeleeuwse toestanden'.

Reactie VDL

Sommige bedrijven zijn de afgelopen dagen zelfs persoonlijk benaderd door boze gebruikers die het ontslag van een werknemer eisen. Naast een school, een zorginstelling en een metaalbedrijf blijkt ook VDL Nedcar te zijn benaderd nadat een medewerker op grove wijze grappen had gemaakt over de slachtoffertjes van het drama.

Het Eindhovense familiebedrijf laat in een reactie weten dat de medewerker is aangesproken op zijn reactie. ,,Het mag volkomen duidelijk zijn dat VDL Nedcar afstand neemt van dit soort kwetsende berichten", meldt woordvoerder Miel Timmers.

Taakstraffen

Broekhuizen ziet in deze heksenjacht veel overeenkomsten met de hetze die men is begonnen tegen Sylvana Simons in de Zwarte Pietendiscussie. ,,Veel mensen verschuilen zich achter anonieme accounts en roepen de meest verschrikkelijke dingen naar elkaar. Het is aan de politie en Facebook om die reacties goed te monitoren en in te grijpen waar mogelijk."