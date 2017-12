Helden van losgeslagen pont in Oss: 'Als er paniek uitbreekt, ben je verloren'

Tapijt voor de Vrede rondom kerstboom in gemeentehuis Oss

19 december OSS - Wethouder Annemieke van de Ven tref je sinds haar aantreden in Oss zelden zonder regenboogshawl. De strijd voor gelijke behandeling van mensen met een andere seksuele geaardheid gaat haar aan het hart. Geen wonder dus dat kunstenares Marianne van Heeswijk haar vroeg om een eerste aanzet te geven aan het 'Tapijt voor de Vrede', dat deze week in het gemeentehuis wordt gelegd in de regenboogkleuren.