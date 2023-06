Helder weer in Oss vandaag

Kermis keert terug naar Dorpsplein Geffen, maar laat de horeca achter bij de molen

GEFFEN - Goed nieuws voor iedereen die vindt dat de kermis in het dorpshart hoort en niet buiten de kom. In Geffen keren de exploitanten in augustus terug naar het centrum. Alleen is er dan geen horeca. Die blijft bij de molen.