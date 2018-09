Hemelrijkse Waard: nieuwe natuur naast de deur wordt langzaam ontdekt

Wat zij zagen waren grote aantallen ganzen, zwanen en een duo torenvalken dat een vliegshow verzorgde. In het water zagen ze hele scholen voorntjes en zoetwatermosseltjes. En op het land troffen zij allerlei planten die in dit gebied al decennia niet meer voorkwamen. Ook opvallend: veel schaartjes en andere restanten van rivierkreeftjes die ten prooi vielen aan een reiger of andere jager.

Lianne Schröder van Natuurmonumenten voert een verwonderde groep natuurliefhebbers van IVN Oss rond. ,,We willen het natuurlijke rivierlandschap zoveel mogelijk herstellen. Sinds de kanalisatie van de Maas in de jaren dertig van de vorige eeuw was de rivier niet meer dan een diepe, donkere goot die het water zo snel mogelijk naar de zee moest brengen. Op Nederlands grondgebied werd de rivier honderdvijftig kilometer korter gemaakt door de meanders af te snijden. Hier zie je wat er gebeurt als je de natuur weer de ruimte geeft. En het is ook nog eens beter voor de veiligheid. Door de aanleg van dit gebied is het waterpeil in de Maas zeven centimeter gezakt."