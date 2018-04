Hennepkwekerij met 250 planten in Wagenaarstraat Oss

SP wil dat Oss loon van mensen met een beperking aanvult tot minimum

15:39 OSS - De SP in Oss wil dat de gemeente in de bres springt voor inwoners die straks onder minimumloon gaan verdienen door een bezuiniging van het kabinet. De partij dient donderdag een motie in om het college van B en W hiervoor in actie te krijgen.