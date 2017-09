Herdenking Osse bevrijding dringend toe aan impuls: bijna niemand bij ceremonie aanwezig

,,Het zou de gemeente sieren als ze ten minste één vertegenwoordiger naar deze bijeenkomst zouden sturen", moppert een oud-marinier die tot de jongere garde behoort. ,,Dit monument is dankzij de grote inzet van enkele inwoners van Oss tot stand gebracht. Daar heeft de gemeente niks aan bij hoeven dragen. Dan kun je toch eens per jaar wel iemand aanwijzen die hier zijn respect betuigt?"

Adriaan de Groot is een van de oud-commando's die betrokken was bij de oprichting van het monument. Volgens hem zouden scholen deze gelegenheid moeten aangrijpen om de jeugd te leren over de bevrijding van Oss en stil te staan bij de offers die in het verleden zijn gebracht. Fons van Leuken benadrukt: ,,Vandaag 73 jaar geleden was de bevrijding van Oss. Niet op 5 mei 1945. Wij zijn in 1944 bevrijd!"