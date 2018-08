Herperduin decor voor NK oriënteringsloop; zo snel mogelijk van A naar B buiten gebaande paden

HERPEN - De kortste route van A naar B is een rechte lijn, dat weet iedereen. Maar is dat ook de snelste route? Een waterloop of dikke haag prikkende bramenstruiken bijvoorbeeld maakt een kleine omweg raadzaam. Welkom bij de sport oriënteringslopen.

Bij een vijfdaags toernooi in Zweden verschenen afgelopen zomer dagelijks 23.000 oriënteringslopers aan de start. In Nederland is het een relatief kleine sport Als zich op 16 september 150 deelnemers voor het NK middellange afstand in Herperduin melden, is Gerrit van de Riet van de organiserende vereniging OLifant (Oriënteringslopen is fantastisch) dik tevreden. ,,Deze sport is vooral groot in landen met uitgestrekte, ongerepte natuurgebieden. Als je daar een wedstrijd loopt, kom je kilometerslang geen pad tegen. In Nederland kun je wandel- en fietspaden nauwelijks ontwijken."

Quote Een goede oriëntatieloper moet vooral bedreven zijn in het kaartlezen Gerrit van de Riet

Elke oriënterings- of oriëntatieloper krijgt aan de start een gedetailleerde kaart van het gebied waarbinnen in dit geval 6,5 kilometer moet worden afgelegd van controlepunt naar controlepunt. Samen met een eenvoudig kompas is het vervolgens zaak zo snel mogelijk via alle controlepunten bij de finish aan te komen. Wie daarvoor de minste tijd nodig heeft mag zich Nederlands kampioen 'middle' noemen.

Kapitalen

Dat Herperduin als locatie voor het NK oriënteringslopen is uitgekozen is een logisch vervolg van de internationale wedstrijd die hier eerder werd gehouden. Van de Riet: ,,Een goede kaart van het gebied is essentieel. Zo'n kaart maken kost kapitalen. Een gespecialiseerd tekenaar uit Litouwen heeft het terrein zes weken lang doorkruist om elke boom, struik en oneffenheid in kaart te brengen. Het zou zonde zijn om zo'n kostbare kaart maar eenmalig te gebruiken."