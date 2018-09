'Het ergste wat je kan overkomen'

Om 13.00 uur live: persconfe­ren­tie over spoordrama in Oss

12:44 OSS - Op het gemeentehuis in Oss wordt om 13.00 uur een persconferentie gehouden over het bakfietsongeluk, waarbij vanochtend vier kinderen om het leven kwamen. Instanties praten de media dan bij over de stand van zaken. De persconferentie is hier live te volgen.