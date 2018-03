Het houdt niet op: alwéér een autobrand in Oss, harde knal gehoord

OSS – Een auto die geparkeerd stond op de Lekstraat in Oss is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan. Het is al de elfde auto in korte tijd die in Oss tijdens de nacht door brand wordt verwoest. Vermoedelijk is er opnieuw sprake van brandstichting.