Hier slaat Oss het Haagse theater op, voordat de nieuwe Lievekamp wordt gebouwd

Column Wat doe je daar toch, mooie grijze Fiat, en waar ga je heen?

Wat doe je daar toch, vraag ik al maanden aan een grijs autootje op de Hartog Hartogsingel. Hij staat daar van god en iedereen verlaten, tussen de grote trucks die óók altijd op die verloren vluchtstrook geparkeerd staan. Het is geen autootjé trouwens, het is een heel behoorlijke grijze Fiat, die alleen maar klein lijkt omdat hij tussen vrachtwagens staat. Het is een Spaanse Fiat, dus ik hou een beetje van hem.