Hijskranenfabrikant legt 6000 zonnepanelen op zijn dak in Oss

De zonnepanelen op het dak van de hijskranenfabrikant hebben opgeteld een capaciteit van 1,65 megawatt. Ze kunnen daarmee 1650 huishoudens gelijktijdig van elektriciteit voorzien. ,,Zoveel stroom hebben wij zelf niet nodig. We kunnen het misschien delen met anderen, of terugleveren aan het net. Daar zijn we nog niet uit", zegt commercieel directeur Koos Spierings.

Het idee voor het zonnedak komt mede voort uit zijn wens om duurzaam te ondernemen. ,,We produceren in dat kader al de City Boy, een hybride kraan met elektrische motor. De panelen zijn een mooi vervolg. Met de energie kunnen we de sterke accu van de City Boys ook weer opladen."

Vernieuwing

Een andere reden om na te denken over de zonnepanelen: ,,Wij hebben een heel grote fabriek. Het dak is na zeventien jaar aan vernieuwing toe. Met de panelen worden we energieneutraal op het gebied van elektriciteit. We gaan kijken of we dat ook op alle andere vlakken kunnen worden."