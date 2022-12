Hoe de nieuwe woontoren wordt ingepast in de Nijmeegse skyline

INTERVIEW Oud-basketbal­prof Chatilla is bijna elke avond op tv: ‘Voor negativi­teit heb ik geen tijd’

ROSMALEN – Je kon in 2022 de tv niet aanzetten of de kenmerkende krullen van Chatilla van Grinsven (31) dansten door het beeld. Met de alleskunner uit Expeditie Robinson (nu zónder krullen) in gesprek over al die meningen, het geadopteerde hondje Duke en het gemis van vader Rahal.

25 december