Hoe hard reed de doorrijder in Oss? Politie maakt vanavond reconstructie

Bij het ongeluk werd een 28-jarige vrouw geschept door de bestelbus. De bestuurder van de bestelbus sleurde haar tientallen meters mee, overreed haar ter hoogte van een rotonde en liet haar vervolgens hulpeloos achter. Wonder boven wonder kan ze het allemaal nog navertellen.



Voor de reconstructie wordt het voertuig waarin de verdachte de bewuste nacht reed, gebruikt. Deze wagen wordt stapje voor stapje op wieltjes verplaatst. Aan de hand van deze beelden hoopt de politie iets te zeggen over de snelheid waarmee de bestuurder reed.



De reconstructie zorgt voor veel bekijks. Tientallen mensen slaan het tafereel gade achter de afzetlinten. Ook de vader van het slachtoffer laat even zijn gezicht zien. Hij heeft een café vlakbij de plek des onheils.