Hoessenbosch Festival voor ieder wat wils: van Business Avond tot Familiedag en twee dagen vol muziek

indebuurt.nl Potje Padellen? 7 x hier in Den Bosch kun je padel spelen

Snel, actief én gezellig! De racketsport padel is overgewaaid uit Spanje en nu ook in ons land waanzinnig populair. Sla jij graag een balletje? Wij zochten uit waar je in Den Bosch een baan kunt huren.